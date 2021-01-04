وكان فليتشر عاد إلى "أولد ترافورد" لتسلم مهمة فريق الناشئين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكن زميله السابق ضمه إلى فريق مساعديه.

ولعب فليتشر خريج أكاديمية اليونايتد في الفريق الأول 300 مباراة في كافة المسابقات وساهم بإحراز لقب الدوري الممتاز خمس مرات بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 ، وكأس العالم للأندية 2008.

وقال سولشاير لموقع الفريق على شبكة الإنترنت: "دارين لديه الحمض النووي ليونايتد وهو يسري في عروقه، إنّه يعرف بالضبط ما الذي يلزم ليكون الشخص لاعباً في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إنه في بداية مسيرته التدريبية وخبرته داخل الملعب وخارجه إلى جانب عقلية الفوز التي يتمتع بها والتزامه وعمله الشاق ستكون إضافة رائعة للجهاز الفني".

في المقابل عبّر فليتشر عن سعادته بالعودة إلى النادي كمدرب في الفريق الأول وقال: "إنّه توقيت مثير جداً لهذا الفريق الشاب، وأنا أتطلع إلى اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتي التدريبية من خلال العمل مع أولي وطاقمه".