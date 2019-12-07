سولشاير: "لا يهم الاستحواذ وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر من هدفين" من قبل beIN SPORTS December 7, 2019 20:56 1:22 دقيقة قال النرويجي سولشاير إنّ مانشستر يونايتد عرف كيف يتعامل مع ظروف مباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي وكان بإمكانه الفوز بنتيجة أكثر من 2-1 لو تمكن لاعبيه من تسجيل الفرص التي أتيحت لهم. مانشستر يونايتد الإنكليزي سولشاير -آخر الفيديوهات 4:34 دقيقة لاتسيو يكبد يوفنتوس خسارته الأولى ويحصن صدارة إنتر 0:33 دقيقة "ريشة" سواريز ولوحة كتالونية رابعة في شباك مايوركا 4:50 دقيقة احتفال برشلونة ميسي يزداد بريقاً بالعودة للصدارة 0:26 دقيقة الوداد يسقط في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً 0:39 دقيقة الزمالك يتخطى بريميرو وينفض غبار ثلاثية مازيمبي 0:42 دقيقة بن سبعيني نسي تسديد ركلة الجزاء ضد بايرن 0:35 دقيقة بين تيرشتيغن وغريزمان.. "أسيست" مبهر وإنهاء أنيق 1:03 دقيقة ميسي يقدم كرته الذهبية لجماهير كامب نو 1:22 دقيقة سولشاير لا يهتم بالاستحواذ ويتحسر على إضاعة الفرص 4:39 دقيقة جمال الشريف يرد على اعتراضات غوارديولا التحكيمية