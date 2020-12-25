سولشار: "يونايتد لا يفكر الآن في امكانية الفوز باللقب" من قبل beIN SPORTS December 25, 2020 14:08 1:00 دقيقة أكد النرويجي أولي غونار سولشار، مدربُ مانشستر يونايتد، أن فريقَه لا يفكرُ الآن في إمكانيةِ التتويج بالدوري بقدَر ما يركز على أخذ كلِّ مباراة على حدة. مقابلات تقارير إخبارية مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة دافونسيكا يتحدّث عن أسلوب لعب بوتشيتينو 0:46 دقيقة إقالة توخيل ستعطي الفريق روحاً جديدة 0:23 دقيقة كيليان مبابي يعلق على رحيل توخيل 0:37 دقيقة فيفا يتخذ قرارات هامة بشأن بعض بطولاته المستقبلية 28:57 دقيقة لقاء خاص مع أحمد الفهد الأحمد الصباح 0:31 دقيقة المغرب يحجز بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا للشباب 0:53 دقيقة ريال سوسييداد يكافئ مدربه "ألغواثيل" بعقد جديد 6:06 دقيقة ديدييه دومي: "بوتشيتينو مدرب رائع" 10:17 دقيقة دومي: "توخيل أسهب كثيرا في الحديث لوسائل الإعلام" 0:31 دقيقة كلوب ينفي شائعات اعتزام صلاح مغادرة ليفربول