سولشار يمتدح كافاني من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 11:20 1:00 دقيقة عشيّـة مواجهة وولفرهامبتون، أكّد أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، أنّ لاعبه إدينسون كافاني يتميز بالجودة، وأنه مستعدٌ لتحمّل تركة الرّقم سبعة مضيفا في الوقت ذاته أنّ مهاجمه الأوروغواياني من أكثر لاعبيه جاهزيّة للمواجهات. مقابلات إدينسون كافاني الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا 1:58 دقيقة "سبيس جام" يتوج بلقب دوري كرة السلة القطري للسيدات 1:07 دقيقة ماذا قال أنور الغازي بعد التعادل مع تشيلسي؟ 1:40 دقيقة برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 0:19 دقيقة تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام أستون فيلا 3:06 دقيقة السد يتعادل مع قطر 2:13 دقيقة ليستر يفلت من الهزيمة