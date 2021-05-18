سولشار يصف عودة الجماهير للملاعب بالأمر الإيجابي من قبل beIN SPORTS May 18, 2021 19:59 1:26 دقيقة اعتبر مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار أن حُضورَ الجماهير لهذه المُواجهة يُعتبَر أمـراً إيجابياً انتظره الفريق منذ وقت طويل، مدرّب يونايتد اعتـَرف بأن لاعبيه تأثروا بالاحتجاجات الأخيرة لمشجّعي الفريق. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة كوفاتش يقرّ بصعوبة مواجهة باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة دعوات جديدة لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 0:46 دقيقة ماراثون نيويورك يعود من جديد بمشاركة قياسية ! 3:12 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 4:05 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 2:56 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 0:47 دقيقة نزال جوشوا وفيوري المرتقب مهدد بالإلغاء 0:55 دقيقة غوارديولا يتوقع عودة أغويرو سريعاً من الإصابة 3:02 دقيقة كانتونا ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الممتاز