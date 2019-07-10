وجاء كلام سولشار خلال معسكر الفريق في مدينة بيرث الأسترالية رداً على ما قاله مدير أعمال بوغبا، مينو رايولا الذي أعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنكليزي الشمالي.

وقال سولشار في مؤتمر صحافي الاربعاء "لم نتلق أية عروض للاعبينا. الوكلاء يتكلمون دائماً. نحن مانشستر يونايتد وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين".

وأضاف "عندما تكون في مانشستر يونايتد تتوقع ان تبرز هذه الأمور (الشائعات) إلى السطح خلال الصيف".

وصرح رايولا في اتصال هاتفي مع إذاعة "توك سبورت" البريطانية الثلاثاء "لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراماً وحرفية عالية في جميع المجالات".

وأضاف "يدرك النادي مشاعره منذ فترة طويلة. من المؤسف قيام بعض الأشخاص بانتقاده في غياب المعلومات الصحيحة. وقد خاب أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه هذا الأمر".

وتابع "نأمل في أن نجد حلاً مرضياً لجميع الأطراف".

وتحدث سولشار عن وضع حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا الذي ينتهي عقده الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى تجديده بقوله: "يقوم ديفيد بالتفاوض على العقد الجديد ونأمل في التوصل إلى اتفاق. أنا إيجابي في هذا الصدد، وأكرر مرة جديدة بأني سعيد ومحظوظ لأن ديفيد يتواجد في صفوف فريقنا".

وكشف بأن فريقه لا يزال يبحث عن لاعبين لتعزيز صفوفه وقال في هذا الصدد "لا زلنا نعاين السوق. نحن صبورون ولا يتعين علينا دفع مبالغ طائلة، نريد التعاقد مع اللاعب المناسب بالسعر المناسب".

وضم الشياطين الحمر حتى الآن الجناح الويلزي الدولي دانيال جيمس والظهير الأيمن أرون وان بيساكا من سوانسي وكريستال بالاس تواليا، ولا يزال يبحث عن قلب دفاع قد يكون الإنكليزي الدولي هاري ماكغواير من ليستر سيتي وعن لاعب وسط حيث تتحدث الصحف عن امكانية ضم لاعب سبورتينغ لشبونة ومنتخب البرتغال برونو فرنانديش.

