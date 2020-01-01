وقال المدرب النرويجي إن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد في الدقائق الأولى لكنه لم يكن حاسماً مضيفاً أن لاعبي آرسنال قدموا مباراة ممتازة.

وجاءت خسارة "الشياطين الحمر" أمام آرسنال بعد فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين على كل من بيرنلي ونيوكاسل.