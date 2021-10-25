وتجمع عدد من مشجعي الشياطين الحمر أمام الملعب لدى خروج سولشار الذي بادر بقضاء بعض الوقت معهم والتقاط الصور التذكارية وتوقيع المذكرات الشخصية، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها إثر تراجع أداء الفريق في الأسابيع الأخيرة وفشله في تحقيق الفوز في آخر أربع جولات كان ختامها السقوط المدوي أمام ليفربول.

