سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام July 22, 2020 13:44 0:37 دقيقة أكّد النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أنّه لا يفكر حاليا في ضمان مقعد في دوري الأبطال مشدّدا على أن تركيز الفريق ينصب على مواجهة ويست هام. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة 1:28 دقيقة ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي 0:44 دقيقة مويز لن يستبق الأحداث ! 0:37 دقيقة سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام 1:44 دقيقة جيرو يؤكد أحقية تشيلسي ببلوغ نهائي كأس الاتّحاد 0:37 دقيقة أزمة جديدة في الكرة العراقية 0:39 دقيقة تشيفرين لا يعتقد عودة سريعة للجماهير إلى الملاعب