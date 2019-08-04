وجاء كلام سولشار بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 2-2) في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الاصابة في حين تحدثت بعض التقارير عن رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من اجل الانتقال إلى ريال مدريد الاسباني.

لكن سولشار كان واثقاً من بقاء بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 بقوله "لا شك لدي على الاطلاق" في هذا الصدد.

وأضاف "لم أكن أتوقع أن يسافر مع الفريق (إلى كارديف حيث أقيمت المباراة). لقد تكلمت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة. لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الوجع وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة".

