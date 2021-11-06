سولشار: "هناك دائماً تواصل جيد مع الإدارة" من قبل beIN SPORTS November 6, 2021 17:24 0:31 دقيقة أكد أولى غونار سولشار بأنه هناك دائماً تواصل جيد مع إدارة مانشستر يونايتد وأنه يسعى لتحسين أداء الفريق. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة" 0:34 دقيقة ماذا قال تشافي لجماهير برشلونة؟ 3:26 دقيقة تشيلسي يتعثر بالتعادل أمام بيرنلي 5:00 دقيقة سيلتا فيغو يقلب الطاولة على برشلونة 0:31 دقيقة سولشار: "هناك دائماً تواصل جيد مع الإدارة" 0:39 دقيقة فيرشتابن الأسرع في تجارب جائزة المكسيك الكبرى 4:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم الديربي ويهزم يونايتد 2:34 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز من بوابة بوردو 3:32 دقيقة إحصائية مُلفتة لباريس سان جيرمان في "الليغ 1" 0:51 دقيقة أرتيتا يسعى لمحاكاة تجربة مدربه السابق مويس