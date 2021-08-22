سولشار راض عن أداء الـ"يونايتد" من قبل beIN SPORTS August 22, 2021 22:16 0:56 دقيقة أكد أولي غونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أنه راض عن أداء فريقه مؤكداً أن ساوثهامبتون كان خطيراً في الهجماتِ المرتدة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة تعادل ريال مدريد في مباراة الأهداف الستة 8:27 دقيقة إيقاف مباراة نيس ومرسيليا بسبب أعمال الشغب 0:56 دقيقة سولشار راض عن أداء الـ"يونايتد" 0:32 دقيقة نونو إسبيريتو سانتو يشيد بهاري كاين 3:14 دقيقة كوريا يضرب مجدداً ويهدي أتلتيكو فوزه الثاني 0:42 دقيقة آشلي بارتي تحرز لقب بطولة سينسيناتي 0:30 دقيقة تشيزني يعكر عودة أليغري إلى يوفنتوس 0:46 دقيقة المنتخب العماني يخسر من أوروغواي 0:25 دقيقة فاينورد ينتصر على غو أهيد إيغلز 3:09 دقيقة تشيلسي يتجاوز أرسنال دون عناء في الدوري الممتاز