سولشار: المهم هو استعادة احساس الفوز December 4, 2019 23:19 1:55 دقيقة أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار أن الفوز على توتنهام أعاد للاعبين احساس الفوز ومنح الفريق جرعة من الثقة. مقابلات -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة مبابي ونيمار يعززان صدارة سان جيرمان 1:55 دقيقة سولشار: المهم هو استعادة احساس الفوز 2:41 دقيقة مورينيو: مانشستر يونايتد كان الأفضل 4:03 دقيقة تشيلسي يصالح جماهيره 4:36 دقيقة عودة غير موفقة لمورينيو إلى الـ"أولد ترافورد" 0:27 دقيقة ليفربول يحسم الديربي أمام إيفرتون 0:30 دقيقة مورينيو يصاب أمام مانشستر يونايتد 2:20 دقيقة إصابات ديمبيلي المتكررة تثير التساؤلات 0:30 دقيقة خليجي 24 - كيفية مشاهدة مباراة العراق والبحرين 0:30 دقيقة مباراة قطر والسعودية - التغطية الخاصة