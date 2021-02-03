وجّه برايتون ضربة قاسية لليفربول في سعيه إلى الدفاع عن لقبه عندما أوقف صحوته بعد فوزين متتاليين وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 1-صفر.

وكان ليفربول يمني النفس بكسب النقاط الثلاث للإبقاء على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على أمل حسمها في صالحه وتضييق الخناق على رجال غوارديولا وتعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب، لكن برايتون قلب التوقعات وحقق فوزا ثميناً على ملعب أنفيلد.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لليفربول على أرضه بعد الأولى أمام بيرنلي بالنتيجة ذاتها قبل أسبوعين.

وواصل هجوم ليفربول الذي افتقد إلى خدمات نجمه السنغالي ساديو مانيه للمباراة الثانية تواليا بسبب الإصابة، فشله في هز الشباك للمباراة الثالثة تواليا على أرضه.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف إثر هجمة منسقة أنهاها الكولومبي ستيفن ألزاتي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بالبلجيكي لياندرو تروسار وسكنت الزاوية اليسرى للحارس كوامهين كيليهير (56).

ولم تنفع الألماني يورغن كلوب التبديلات التي قام بها بعد الهدف بإشراكه البلجيكي ديفوك أوريغي وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين وكورتيس جونز مكان السويسري شيردان شاكيري والهولندي جورجينيو فينالدوم (64) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (79).

وكان برايتون قريبا من التعزيز في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض خصوصا تصديه لتسديدة قوية لباسكال غروس من داخل المنطقة (74).

وتجمّد رصيد الـ"ريدز" عند 40 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً في حين رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة مؤقتاً أيضاَ.

من جهة أخرى، حقق وست هام فوزا ثمينا على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف للتشيكي توماس سوتشيك (51) وجيسي لينغارد (56 و83) مقابل هدف لأولي واتكينز (81).

