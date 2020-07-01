سجل التشيكي توماس سوتشيك (45+2) ومايكل أنطونيو (51) والأوكراني أندري يارمولنكو (89) أهداف وست هام يونايتد، والبرازيلي ويليان (42 من ركلة جزاء و72) هدفي تشيلسي.

وأهدر تشيلسي فرصة الارتقاء الى المركز الثالث بعد خسارة ليستر أمام إيفرتون، وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالخسارة للمرة الثانية هذا الموسم امام جاره بعد الاولى 0-1 في ستامفورد بريدج.

وتوقف رصيد البلوز عند النقطة 54 في المركز الرابع، أما وست هام فحصل على 3 نقاط هو بأمس الحاجة إليها فجعلته في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

ومني تشيلسي المنتشي بتأهله إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي السبت، بخسارته العاشرة هذا الموسم.

وسجّل وست هام يونايتد هدفاً عبر مدافعه سوتشيك ألغاه الحكم بداعي التسلل على المهاجم مايكل أنطونيو بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" (34).

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء إثر عرقلة الأميركي كريستيان بوليسيتش داخل المنطقة من المدافع الفرنسي عيسى ديوب فأنبرى لها ويليان بنجاح على يمين الحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي (42).

ونجح سوتشيك في إدراك التعادل بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (45+2).

ومنح أنطونيو التقدم لوست هام عندما تابع من مسافة قريبة تمريرة جارود بوين داخل المرمى الخالي (51).

وأدرك ويليان التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه ارتدت بالقائم الأيسر البعيد وعانقت الشباك (72).

وبات ويليان أول لاعب يسجل هدفين من ركلة جزاء وركلة حرة في مباراة واحدة في البريمر ليغ منذ الإسباني سيسك فابريغاس عندما فعلها مع تشيلسي بالذات عام 2016 في مرمى وست هام يونايتد بحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

ووجه البديل يارمولينكو الضربة القاضية لتشلسي بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من انطونيو إثر هجمة مرتدة فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعباً بالمدافع الألماني أنطونيو روديغر وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا (89).