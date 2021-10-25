سقوط مانشستر يونايتد المدوي..هل حان الوقت لإقالة سولشار؟ من قبل beIN SPORTS October 25, 2021 15:04 6:45 دقيقة آخر ردود الأفعال والمستجدات بعد السقوط المدوي لمانشستر يونايتد على ملعبه أمام ليفربول ومستقبل المدرب النرويجي أولي غونار سولشار. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 6:45 دقيقة سقوط يونايتد المدوي..هل حان الوقت لإقالة سولشار؟ 0:38 دقيقة سولشار يتلقى بعض الدعم رغم الخسارة المدوية 1:29 دقيقة سواريز: فريقنا لا يستسلم 1:38 دقيقة بوكيتينو يصف مباراة مرسيليا وسان جيرمان بالغريبة 3:29 دقيقة ريال سوسييداد يتعادل مع أتلتيكو ويقتنص الصدارة 3:11 دقيقة قمة مرسيليا وباريس سان جيرمان تنتهي بالتعادل 0:56 دقيقة تقديم المدرب الجديد لمنتخب باراغواي 0:48 دقيقة سان جيرمان يحسم موقعة مونبلييه بعد مباراة مثيرة 1:27 دقيقة كلوب يفسر سبب فوز ليفربول بالخمسة على مان يونايتد 2:49 دقيقة موناكو يضرب بقوة ويغلب مونبيليه بثلاثية