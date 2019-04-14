عاد مانشستر سيتي من أرض كريستال بالاس بفوز مهم جداً 3-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووضع مانشستر سيتي الضغط على ليفربول قبل استضافته لتشيلسي اليوم في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وذلك بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة أمام الريدز 82.

وافتتح رحيم ستيرلينغ أهداف المباراة من هجمة مرتدة أنهاها ببراعة (15) قبل أن يضيف الهدف الثاني من متابعة لكرة الألماني سانيه (63).

وأربك الصربي لوكا ميليفوجيفيتش حسابات الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عندما ذلّل الفارق من ركلة حرة مباشرة (81)، لكن أبطال الدوري حافظوا على تقدمهم وسجلوا الهدف الثالث من مرتدة للبرازيلي جيسوس (90) لينتقموا من كريستال بالاس الذي انتصر عليهم ذهاباً 3-2.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس - التغطية الخاصة

هدف - 90: البرازيلي جيسوس يقتل المباراة بهدف ثالث مشكوك بصحته بسبب وجوده في موقف تسلل.

مانشستر سيتي يحاول حرمان كريستال بالاس من الكرة للحفاظ على تقدمه (89).

81 - هدف: ميليفوجيفيتش يذلل الفارق بعد تنفيذه بإتقان لركلة حرة مباشرة.

(77) تسديدة الألماني غوندوغان تذهب بعيداً عن مرمى كريستال بالاس.

(69) البلجيكي بينتيكي حاول المباغتة إلا أنّ كرته لم تعذب إدرسون.

63 - هدف: رحيم يعود لفرض نفسه نجماً للمباراة بإضافته الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي.

(48) غوايتا ينقذ كرة جديدة تعود بالخطأ من قدم زميله كيلي.

انتهاء الشوط الأول على محاولتين من البلجيكي دي بروين والفرنسي ميندي لكن كريستال بالاس يبقي على آماله بالتعادل.

(41) الهولندي فان أنهولت يبعد كرة عرضية برأسه تأتي قريبة من مرمى فريقه.

(32) الألماني سانيه يرد مباشرة والإسباني غوايتا ينقذ الموقف.

(31) تسديدة خجولة من ويلفريد زاها بين يدي الحارس البرازيلي إدرسون.

(28) تسديدة ماكرة من الأرجنتيني أغويرو تمر بجانب المرمى.

15 - هدف: رحيم يعوّض إهداره للفرصة السهلة ويسجّل هدفاً رائعاً.

(10) رحيم ستيرلينغ يهدر فرصة هدف محقق بعد فشله في وضع كرة سهلة داخل المرمى.

(5) الصربي ميليفوجيفيتش يبدأ فرص المباراة بتسديدة قوية تمر بسلام على الضيوف.

انطلاق المباراة

تشكيلتا مانشستر سيتي وكريستال بالاس