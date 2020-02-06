وخرج الدولي الإنكليزي مصاباً من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر يوم الأحد الماضي وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.

وتدور الشائعات بشأن احتمالية غياب ستيرلينغ عن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في إسبانيا الأمر الذي رفض حسمه غوارديولا مدرب سيتي بقوله: "بالتأكيد يحتاج لأسابيع، لكن هل سنراه في مدريد؟ لا أعرف".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر بينما تراجع وست هام يونايتد لمراكز الهبوط.

