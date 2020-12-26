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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي

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قبل مواجهةِ ضيفه نيوكاسل تحدّث جون ستونز مدافع مانشستر سيتي عن طموحاته مع الفريق، مؤكّدا أنّه يسعى لمساعدتـِه لتحقيق أفضل النتائج والاستمتاع باللّقب معـَه.

AFP

وعن جوزيب غوارديولا صرّح ستونز بأنّ المدرّب الإسباني يسعى دائماً للفوز مهما كانت الظّروف.

مقابلات جون ستونز جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي
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