ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي

من قبل beIN SPORTS December 26, 2020 14:08 قبل مواجهةِ ضيفه نيوكاسل تحدّث جون ستونز مدافع مانشستر سيتي عن طموحاته مع الفريق، مؤكّدا أنّه يسعى لمساعدتـِه لتحقيق أفضل النتائج والاستمتاع باللّقب معـَه.