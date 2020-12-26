ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS December 26, 2020 14:08 قبل مواجهةِ ضيفه نيوكاسل تحدّث جون ستونز مدافع مانشستر سيتي عن طموحاته مع الفريق، مؤكّدا أنّه يسعى لمساعدتـِه لتحقيق أفضل النتائج والاستمتاع باللّقب معـَه. AFP وعن جوزيب غوارديولا صرّح ستونز بأنّ المدرّب الإسباني يسعى دائماً للفوز مهما كانت الظّروف. مقابلات جون ستونز جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي السابق قمة من العيار الثقيل في ديربي اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي 0:48 دقيقة شروط صارمة من أجل مشاركة روسيا في مونديال اليد 0:44 دقيقة زيلر لاعب تشارلوت هورنتس يخضع لجراحة ناجحة 2:46 دقيقة قمة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي 4:00 دقيقة بروكلين يتألق أمام سلتيكس وليكرز يستعيد نغمة الفوز 0:25 دقيقة إصابة أكرم عفيف لاعب السد بـ"كوفيد-19" 0:43 دقيقة بوسطن يعلن وفاة نجمه السابق كاي سي جونز 3:42 دقيقة ميامي هيت يحقق فوزه الأول هذا الموسم 0:46 دقيقة رايت يطالب بالصبر على أرتيتا مع أرسنال 0:36 دقيقة أنشيلوتي يؤكد طموحات إيفرتون بتأمين المركز الرابع