ستايفلي حزينة على بيع نادي تشيلسي March 4, 2022 21:12 0:39 دقيقة قالت أماندا ستايفلي المالكة المشاركة لنادي نيوكاسل، إنّ رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لم يجد معاملة عادلة مبدية حزنـها لإرغامه على بيع النادي. مقابلات تشيلسي نيوكاسل رومان أبراموفيتش -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ألافيس 0:26 دقيقة بيراميدز مؤقتاً في الصدارة 0:39 دقيقة ستايفلي حزينة على بيع نادي تشيلسي 0:52 دقيقة رينس الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر 1:10 دقيقة توخيل: "لا بد من التركيز" 0:57 دقيقة الصينية زينكسيا تفوز بذهبية سباق 20 كلم 0:38 دقيقة كروس سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان 0:23 دقيقة فيريرا مدربا جديداً لفريق الزمالك 0:28 دقيقة دياش يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع 1:35 دقيقة إشبيلية ينشد الفوز من بوابة ألافيس