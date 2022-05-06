سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 14:37 1:23 دقيقة كشف مدافع وولفرهامبتون وقائد المنتخب المغربي رومان غانم سايس، عن الطريقة التي قضى بها عيد الفطر وشهر رمضان، مشيراً إلى أنّ طاقم الفريق لعب دوراً كبيراً في تجهيزه وغيره من زملائه المسلمين للمباريات بالشكل المطلوب خلال رمضان. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون غانم سايس -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان 2:12 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد 1:12 دقيقة كونتي يعترف بصعوبة مواجهة ليفربول كلوب 0:58 دقيقة إنزاغي يحذّر من صعوبة مباراة إنتر وإمبولي 0:59 دقيقة تشيلي تشتكي إلى "فيفا" بشأن جنسية لاعب إكوادوري 0:38 دقيقة جائحة كورونا تفرض تأجيل الألعاب الآسيوية 0:41 دقيقة أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا حتى 2025 2:54 دقيقة مورينيو يتحدث عن وصول روما لنهائي دوري المؤتمر 3:05 دقيقة فينورد يتعادل مع مرسيليا ويتأهل إلى النهائي 3:55 دقيقة غلاسكو رينجرز يُطيح بلايبزيغ ويصعد للنهائي