سايس سعيد لتسجيله التعادل في مرمى توتنهام من قبل beIN SPORTS December 27, 2020 22:55 1:02 دقيقة عبر المغربي رومان سايس لاعب وولفرهامبتون عن سعادته لأنه سجل هدف التعادل لفريقه ضد توتنهام 1-1 ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد. مقابلات توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة سايس سعيد لتسجيله التعادل في مرمى توتنهام 3:05 دقيقة وولفرهامبتون يفرض التعادل على توتنهام 1:17 دقيقة كلوب: وست بروميتش جاء لكي يدافع 0:58 دقيقة لقاء مرتقب بين سان جيرمان وبرشلونة في نصف النهائي 2:56 دقيقة وست بروميتش يوقف ليفربول 1:06 دقيقة الدحيل يهزم الأهلي 2:41 دقيقة الرياضة تحتل حيزاً لافتاً في متحف الشمع في برشلونة 0:46 دقيقة شالكه يستعين بخدمات غروس 0:32 دقيقة ليدز يونايتد يقتنص فوزاً صعباً من ضيفه بيرنلي 0:27 دقيقة السد يعلن إصابة بوعلام وكمال بفيروس كورونا