افتتح التسجيل ساوثهامبتون مبكراً عن طريق مدافعه كيلي ولكر بيترس في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل ايميريك لابورت لمانشستر سيتي في الدقيقة 65 من ضربة رأس.

ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة علماً بأنه تعادل للمرة الثالثة هذا الموسم مقابل 18 انتصار وخسارتين.

على الجانب الآخر رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر بعد أن تعادل للمرة العاشرة مقابل 5 انتصارات و7 هزائم.

وافتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما استلم ووكر-بيترز كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بذكاء بين المدافعين وأسكنها الشباك من دون أن يتمكن الحارس البرازيلي إديرسون من لمسها.

وألغى حكم المباراة هدفاً ثانياً لساوثهامبتون في الدقيقة 23، بداعي التسلل.

وأهدر سيتي فرصاً عدة لإدراك التعادل، أبرزها فرصة رحيم ستيرلينغ (39)، عندما وصلته تمريرة من فيل فودن أمام المرمى من دون رقابة، غير أنه سدّدها باتجاه الحارس الذي تمكن من إبعادها.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 65 لإدراك التعادل، عندما نفذ البلجيكي كيفن دي بروين ركلة حرة إلى رأس لابورت الذي تابعها قوية في الشباك.