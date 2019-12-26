على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، بعد أربعة أيام على حسمه الدربي اللندني أمام جاره ومضيفه توتنهام بثنائية نظيفة، سقط تشيلسي بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه ساوثهامبتون (المركز 14).

وهي الخسارة السابعة هذا الموسم لتشيلسي الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط فقط أمام توتنهام المستفيد الأكبر من تعثر جاره بارتقائه إلى المركز الخامس بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 بفارق الأهداف أمام شيفيلد يونايتد المتعادل مع ضيفه واتفورد 1-1.

وفاجأ ساوثهامبتون الفريق اللندني بهدف في الدقيقة 31 عندما مرر الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ كرة إلى الإيرلندي مايكل أوبافيمي عند حافة المنطقة فسددها بيسراه داخل مرمى الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا.

وكاد ناثان ريدموند يوجه الضربة القاضية لتشيلسي عندما انفرد بأريسابالاغا وسدد كرة قوية أبعدها الأخير قبل أن يشتتها الدفاع الى ركنية لم تثمر (65).

لكن ريدموند فعلها بعد ثماني دقائق عندما استغل كرة أبعدها لاعب وسط تشيلسي الدولي الفرنسي نغولو كانتي من أمام ستيوارت أرمسترونغ فتهيأت أمام مهاجم ساوثهامبتون داخل المنطقة فلعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى (73).