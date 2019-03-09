فشل توتنهام الثالث في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بخسارته أمام مستضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وضمن المرحلة ذاتها عاد نيوكاسل من بعيد وحقق فوزاً مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه إيفرتون في مباراة كان الفريق الزائر فائزاً فيها بهدفين دون رد.

خسارة مخيبة لتوتنهام

وعلى ملعب سانت ميريز تقدم هاري كاين لتوتنهام في الدقيقة 26 بهدف من صناعة العائد من الإصابة الدولي الإنكليزي الشاب دالي ألي، والهدف هو السابع عشر لكاين هداف كأس العالم السابقة.

ولم يستقد توتنهام من هدف نجمه وهدافه الأول إذ تمكن ساوثهامبتون من إدراك التعادل عن طريق يان فاليري في الدقيقة 76 قبل أن يتمكن جيمس وارد من إحراز الهدف الثاني الهام جداً لأصحاب الأرض والذي رفع رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر بينما توقف فريق توتنهام الثالث عند 61 نقطة.

"ريمونتادا" لنيوكاسل

وعلى ملعب سانت جيمس بارك تقدم إيفرتون بهدفين في الشوط الأول على صاحب الأرض نيوكاسل عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 18 والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 32 وفي الشوط الثاني عاد نيوكاسل بقوة محرزاً ثلاثة أهداف متتالية تناوب على تسجيلها كل من خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 65 ثم أيوزي بيريز في الدقيقتين 81 و84.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثالث عشر بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة فيما تراجع إيفرتون مركزاً وأصبح في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

واستفاد نيوكاسل من خسارة كريستال بالاس أمام برايتون بهدف للصربي لوكا ميليفويفيتش (50 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لغلين موراي (19) والفرنسي أنطوني كنوكايير (74).

وأصبح رصيد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة متساويا في النقاط ومتقدماً بفارق الأهداف على برايتون تحديداً الخامس عشر.

فوز أول لرودجرز مع ليستر

وقاد المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز فريقه ليستر سيتي إلى الفوز الأول في ثاني مباراة على رأس إدارته الفنية، وكان على حساب ضيفه فولهام بثلاثة أهداف للبلجيكي يوري تيلمانز (21) وجيمي فاردي (78 و86) مقابل هدف للتوغولي فلويد أييتي (51).

وكان رودجرز دشَّن عودته إلى الدوري الإنكليزي وبدايته مع ليستر سيتي بخسارة أمام واتفورد 1-2 الأحد الماضي.

وكان ليستر تعاقد الثلاثاء قبل الماضي مع رودجرز الذي كان يشرف على تدريب سلتيك الإسكتلندي، خلفاً للفرنسي كلود بويل المقال على خلفية النتائج السيئة.

وانتزع بورنموث فوزاً ثميناً من مضيفه هادرسفيلد بهدفين نظيفين سجلهما كالوم ويلسون (20) و فرايزر (67) معمقاً جراح مضيفه صاحب المركز الأخير.

وحافظ بورنموث على المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وحقق كارديف سيتي فوزاً ثميناً على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما الكندي دافيد هويليت (4) والإسباني فيكتور كاماراسا (52).

وأصبح رصيد كارديف 28 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما توقف رصيد المطارق في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.