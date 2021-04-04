أقيمت المباراة على ملعب سينت ماري وتلقى لاعبو ساوثهامبتون صدمة كبيرة باستقبال شباكهم لهدفين متتاليين عن طريق لاعبي بيرنلي كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وماني فيدرا في الدقيقة 28.

وسريعاً ما عاد أصحاب الأرض إلى اللقاء إذ أحرز ستيوارت أرمسترونغ هدف تضييق الفارق في الدقيقة 31 قبل يتعادل المهاجم داني إنغز مع نهاية الشوط الأول بإحرازه ثاني أهدف ساوثهامبتون في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 66 وضع ناتان ريدموند أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيله الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 33 نقطة في المركز 15.

