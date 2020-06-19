

وإذا كان ساوثهامبتون ضمن بشكل كبير بقاءه في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط عن آخر الهابطين، فإنّ الحال لا تنطبق على نوريتش الذي بات يحتاج إلى معجزة لكي ينجو من الهبوط حيث يحتل المركز الأخير مع 21 نقطة.



وبعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية، نجح ساوثهامبتون في ترجمة أفضليته في الثاني من خلال تسجيله ثلاثة أهداف.



وافتتح داني إينغز التسجيل بتسديدة لولبية سكنت في الشباك (49).



وسرعان ما أضاف ستوارت أرمسترونغ الثاني بتسديدة يسارية من مشارف المنطقة (54) قبل أن يختتم الجناح السريع ناتان ريدموند التسجيل بعد تلقيه الكرة داخل المنطقة فراوغ أحد مدافعي نوريتش قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الزاوية (79).

