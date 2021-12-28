وكانت الفرصة قائمة أمام توتنهام لتقليص الفارق الذي يفصله عن جاره أرسنال الرابع الى ثلاث نقاط في ظل غياب الأخير عن هذه المرحلة لتأجيل مباراته مع ولفرهامبتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، لكن رجال كونتي لم يستفيدوا من التفوق العددي منذ الدقيقة 39 واكتفوا بنقطة.

وتسبب هذا التعادل بتنازل توتنهام عن المركز الخامس لصالح جاره وست هام العائد إلى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه واتفورد 4-1.

ورغم التعادل المخيب، لا يزال توتنهام في وضع جيد إذ أنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة ستضعه في قلب الصراع على الصدارة حتى في حال خرج منها منتصراً، شرط ألا يتعثر كثيراً من الآن وحتى إقامتها.

ساوثهامبتون يفاجئ توتنهام

ولم تكن بداية رجال كونتي موفقة، إذ وبعد سلسلة من المحاولات الخجولة اهتزت شباكهم بهدف رائع لجيمس وورد براوس الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف منطقة الجزاء تقريباً، فأطلقها "على الطاير" على يسار الحارس الفرنسي هوغو لوريس (25)، مسجلاً هدفه الخامس للموسم.

لكن الغاني محمد ساليسو أهدى الضيوف التعادل من ركلة جزاء بعد اسقاطه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في المنطقة المحرمة، لينال الإنذار الثاني ويطرد، مانحاً هاري كاين فرصة تسجيله هدفه الرابع فقط لهذا الموسم (41).

وبعدما ألغي له هدفان بداعي التسلل بسنتيمترات قليلة على كاين (53) وخطأ من البديل الإيرلندي مات دوهيرتي على الحارس فرايزر فورستر (67)، عجز توتنهام عن الوصول إلى الشباك رغم محاولاته العديدة، ليكتفي بالتعادل الرابع للموسم، بينها ثلاثة بقيادة كونتي.

