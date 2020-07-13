انتهت مواجهة مانشستر يونايتد مع ضيفه ساوثهامبتون على وقع تعادل مثير بين الفريقين بهدفين لكل منهما الاثنين، في إطار المرحلة الخامسة والثالثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ومثل التعادل ضربة مؤلمة لآمال مانشستر يونايتد في اقتناص أحد المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ حرمه من اقتناص المركز الثالث من تشيلسي (60 نقطة) كما بقي الشياطين الحمر في المركر الخامس برصيد 59 نقطة خلف ليستر سيتي بفارق الأهداف.

واحتدم تماماً الصراع على المركزين الثالث والرابع بين الفرق الثلاثة (تشيلسي – ليستر – يونايتد) في المراحل الثلاث القادمة، خاصة مع ضمان مانشستر سيتي للمركز الثاني ولبطاقة التأهل إلى دوري الأبطال بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي اليوم بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين.

وبدأت المباراة بشكل مثير حيث فاجأ سواثهامبتون يونايتد صاحب الأرض بهدف مباغت عن طريق ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة 12 ثم سريعاً ما تمكن مهاجم المنتخب الإنكليزي ماركوس راشفورد من إدراك التعادل في الدقيقة 20 وبعد ثلاث دقائق عزز انتوني مارسيال تقدم الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة (90+6) سجل مايكل أوبافيمي هدف التعادل الذي رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

المباراة رقم 400 لدي خيا مع يونايتد

وجاء الهدف الأول بعدما فقد بوغبا الكرة في منطقة فريقه، لتصل إلى أرمسترونغ، فسددها قوية من مسافة قريبة في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي خاض مباراته الـ400 مع النادي في مختلف المسابقات.

لكن يونايتد زاد سريعاً من وتيرة ضغطه الهجومي، وهز الشباك ثلاث مرات تواليا: بداية عبر راشفورد بهدف ألغي بداعي التسلل (16)، وبعدها عبر اللاعب نفسه بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة صعبة من مارسيال (20).

ولم تكد تمر ثلاث دقائق، حتى هز مارسيال الشباك بدوره هذه المرة، بعدما اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، وسدد بقوة من داخلها، في مرمى أليكس ماكارثي (23).

وفي الشوط الثاني، هدد ساوثهامبتون مرمى دي خيا، لاسيما عبر نايثن ريدموند الذي سدد من خارج المنطقة كرة مرت قرب القائم الأيمن (49)، ومرة ثانية من داخل المنطقة، أبعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (85).

لكن الثواني القاتلة من المباراة صبّت في صالح ساوثهامبتون، اذ زاد الفريق من ضغطه بشكل تدريجي. وفي حين احتسب حكم المباراة كريس كافانا بداية خمس دقائق كوقت بدل ضائع، أضاف بعض الوقت إليه بعد احتكاك بالرأس بين لاعب يونايتد براندون وليامس ولاعب ساوثهامبتون المعار من توتنهام، كايل ووكر-بيترز.



