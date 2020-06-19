وينتهي عقد سانيه في حزيران/يونيو 2021 وارتبط اسمه بقوة للانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الالماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "لقد رفض لوروا تجديد عقده. الجميع يعرف كيف تسير الأمور. إذا وافق ناديان على صفقة الانتقال في نهاية الموسم يستطيع الرحيل. والا فإنه سيرحل بنهاية عقده" في اشارة إلى عدم رغبة السيتيزن في التخلي عنه في نهاية الموسم الحالي بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى رحيله من دون مقابل في نهاية عقده.

وأضاف "لقد عرض النادي عليه تجديد عقده مرتين أو ثلاث مرات وقد رفض في كل مرة".

ولم يخض سانيه أي مباراة هذا الموسم لدى توقف الدوري الانكليزي الممتاز منتصف أذار/مارس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي إثر اصابة تعرض لها في آب/أغسطس الماضي.

وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي بان بايرن ميونيخ عرض مبلغاً مقداره 40 مليون يورو للحصول على خدمات سانيه لكن سيتي يطالب بـ54 مليون يورو.

