سانتو يُشيد بمواطنه مورينيو قبل مواجهتهما من قبل beIN SPORTS December 27, 2020 10:22 0:35 دقيقة أشاد مدرب وولفرهامبتون، نونو إسبيريتو سانتو، بمواطنه جوزيه مورينيو باعتباره مدرباً جيداً وشخصاً رائعاً، مشيراً أن مباراة توتنهام تعتبر اختباراً صعباً. مقابلات جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة سانتو يُشيد بمواطنه مورينيو قبل مواجهتهما 0:25 دقيقة مورينيو يؤكد على صعوبة المواجهة أمام وولفرهامبتون 3:31 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة عروضه القوية وتعزيز صدارته 3:11 دقيقة أرتيتا يحث لاعبيه على تقديم المزيد ولامبارد منزعج 3:47 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر دون عناء ويصبح خامساً 2:48 دقيقة إيفرتون للمركز الثاني بفوزه الهزيل على شيفيلد 0:26 دقيقة الأهلي المصري يعلن تعافي موسيماني من فيروس كورونا 2:22 دقيقة النني يأمل البناء على تجاوز تشيلسي لعودة أرسنال 5:15 دقيقة أرسنال يصالح جماهيره بفوز عريض على تشيلسي 0:28 دقيقة نانت يستعين بدومينيك الغائب عن التدريب منذ 2010