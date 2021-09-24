سانتو: "مباراتنا أمام أرسنال لن تكون سهلة" من قبل beIN SPORTS September 24, 2021 21:07 0:41 دقيقة قال مدرب توتنهام، البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو إن مواجهة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز لن تكون سهلة مشيداً بالنتائج التي حققها المدفعجية مؤخراً. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أرسنال -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة شفيونتك تبلغ نصف نهائي بطولة أوسترافا 0:41 دقيقة سانتو: "مباراتنا أمام أرسنال لن تكون سهلة" معاقبة كومان مدرب برشلونة بمباراتين 4:40 دقيقة الزمالك يمدد عقد مدربه الفرنسي كارتيرون 3:03 دقيقة أنشيلوتي يخالف التوقّعات 0:35 دقيقة باريس سان جيرمان يفتقد خدمات ميسي أمام مونبلييه 7:53 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تعارض مقترح الـ"فيفا" 1:03 دقيقة كومان سعيد رغم التعادل مع قادش ! 1:44 دقيقة شمايكل يؤيّد فكرة إقامة بطولة كأس العالم كلّ عامين 0:49 دقيقة نبأ سار لجماهير كرة القدم الإنكليزية