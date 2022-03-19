ساكا يحرز الهدف رقم 2000 لأرسنال في الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS March 19, 2022 14:42 1:32 دقيقة أحرز الجناح الدولي الإنكليزي بوكايو ساكا الهدف رقم 2000 لأرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز ليكون بذلك المدفعجية هو ثالث فريق يصل إلى هذا الرقم بعد مانشستر يونايتد "2176" وليفربول "2002". ارسنال بريميرليغ بوكايو ساكا -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة أرسنال يقتنص فوزاً ثميناً من أستون فيلا 0:35 دقيقة ميسي يغيب عن مواجهة موناكو 1:32 دقيقة ساكا يحرز الهدف رقم 2000 لأرسنال في الـ"بريميرليغ" 2:58 دقيقة تشيلسي يحل ضيفاً على ميدلسبره في كأس الاتحاد 0:13 دقيقة إقالة المدرب كلارك من تدريب المريخ السوداني 2:55 دقيقة الترجي يسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث 2:04 دقيقة شباب بلوزداد يستقبل النجم الساحلي في مواجهة مرتقبة 0:42 دقيقة الاتحاد العراقي يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي 0:43 دقيقة أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن موقعة الكلاسيكو 1:14 دقيقة نهائي بطولة إنديان ويلز بين شفيونتيك وساكاري