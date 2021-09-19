ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:35 0:38 دقيقة أكد النجمُ السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل في شباك نفس الفريق لتسع مباريات متتالية، أن الفريقَ لم يقدم أفضلَ مباراةٍ له. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان