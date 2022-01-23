وألحق تشيلسي الخسارة الأولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الايطالي أنتونيو كونتي المهام في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وافتتح زياش المستبعد عن منتخب بلاده الذي يستعد لخوض الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون لأسباب انضباطية، التسجيل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 47، فيما أحرز المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الثاني (55).

وعانى تشيلسي مؤخرًا في الدوري بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع الاخيرة، مع خسارة ضد مانشستر سيتي المتصدر وثلاثة تعادلات، آخرها في المرحلة السابقة ضد مضيفه برايتون (1-1).

أدت تلك النتائج إلى خسارته الوصافة لصالح ليفربول وتراجعه الى المركز الثالث، على بعد 10 نقاط من مانشستر سيتي رغم أن الأخير لعب مباراة أقل، ونقطة عن الريدز الذي لديه مباراتان أقل من نظيره اللندني.

وسيغيب تشيلسي عن منافسات البرميرليغ حتى منتصف شباط/فبراير بسبب فترة التوقف الشتوية ومن ثم انشغاله في كأس العالم للأندية في الإمارات.

