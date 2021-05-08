زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" من قبل beIN SPORTS May 8, 2021 21:39 1:54 دقيقة أكد الدولي المغربي حكيم زياش على أهمية فوز فريقه تشيلسي على مانشستر سيتي في بروفة قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي حكيم زياش -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز 0:33 دقيقة دورة مدريد: زفيريف يثأر من تيم ويبلغ النهائي 3:25 دقيقة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل السلبي 0:51 دقيقة نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني 0:43 دقيقة تعادل مثير بين ديبورتيفو ألافيس وليفانتي 0:36 دقيقة راموس يتعرض لإصابة عضلية جديدة