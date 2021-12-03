زياش: "الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب" من قبل beIN SPORTS December 3, 2021 12:18 0:50 دقيقة أكد النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، لـbeIN SPORTS أن الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب مضيفا أن الحديث عن الفريق القريبِ من التتويج باللقب مازال مبكراً الآن. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي حكيم زياش -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة زياش: "الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب" 0:30 دقيقة كاريك يقرر مغادرة نادي مانشستر يونايتد 1:12 دقيقة العابد يتحدّث عن استاد لوسيل 6:57 دقيقة المؤتمر الصحافي للمنتخب المغربي قبل مواجهة الأردن 2:56 دقيقة مواجهة موريتانيا والإمارات بطموحات متباينة 2:48 دقيقة موقعة واعدة تجمع المنتخب السوري بنظيره التونسي 2:43 دقيقة قمّة منتظرة بين المنتخب القطري ونظيره العماني 2:43 دقيقة مباراة عمان وقطر – التغطية الخاصة 2:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين البحرين والعراق 1:45 دقيقة تعيين رالف رانغنيك بعيون نجوم مانشستر يونايتد