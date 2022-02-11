وتصدّر زوما العناوين في الأيام القليلة الماضية بعدما نُشِرَ له مقطع فيديو وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنكلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرّر وست هام الأربعاء معاقبة اللاعب بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، لكنه لم يستبعده عن التشكيلة التي فازت الثلاثاء على واتفورد 1-صفر بل لعب حتى أساسياً.

ورغم الانتقادات الموجهة للاعب الفرنسي الذي "وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان" حسبما أفاد وست هام الأربعاء، قرّر مويز الاعتماد عليه مجدداً للمشاركة في لقاء الأحد.

وأكد مويز الجمعة "نعم، إنه متوفر للعب ضد ليستر"، مضيفاً "هناك وجهات نظر وآراء مختلفة حول مسألة استدعائه (للفريق) من عدمه. نحن كفريق اتخذنا هذا القرار (بعدم استبعاد الفرنسي) وأنا ملتزم به".