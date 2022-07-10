ريشارليسون: "التدرب تحت اشراف كونتي هو شرف كبير لي" من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 10:21 1:19 دقيقة انضم البرازيلي ريشارليسون إلى تدريبات فريقه الجديد توتنهام للمرة الأولى بعد تعاقده مؤخراً معه معبراً عن سعادته بالانضمام إلى الفريق اللندني واصفاً التدرب تحت إشراف أنطونيو كونتي بالشرف الكبير. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة كوري ينقل مهاراته من عالم السلة إلى عالم الغولف 0:39 دقيقة لوس أنجليس كليبرز يتعاقد مع جون وول 0:33 دقيقة المنتخب التونسي يبلغ ربع النهائي 0:36 دقيقة سواريز يقرر عدم التعاقد مع ريفر بليت 1:19 دقيقة ريشارليسون يتحدّث عن انتقاله إلى توتنهام 3:24 دقيقة ملاعب رولان غاروس تستعد لاحتضان مباريات البادل 5:31 دقيقة إيبدين وبورسيل يتوجان بلقب زوجي الرجال 0:33 دقيقة إنتر يعلن تمديد عقد حارسه هاندانوفيتش 0:29 دقيقة ساوثهامبتون يدعم صفوفه بضم أريبو من رينجرز 0:39 دقيقة دي غروت تحرز لقب ويمبلدون في فئة الكراسي المتحركة