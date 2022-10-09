رياض محرز يوضح سبب انتصار مانشستر سيتي الكبير من قبل beIN SPORTS October 9, 2022 10:44 0:57 دقيقة أكد الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أنّ الانتصار على ساوثهامبتون جاء ترجمة للسّيطرة الواضحة لفريقه على مجريـات اللقاء. مقابلات رياض محرز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة المنتخب الياباني يجرّد نظيره الإيراني من اللقب 1:24 دقيقة موراليس: "قطر أجادت التحضير لكأس العالم" 0:57 دقيقة رياض محرز يوضح سبب انتصار مانشستر سيتي الكبير 3:02 دقيقة التعادل يحسم مباراة رانس وباريس سان جيرمان 2:44 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب خيتافي 1:02 دقيقة ماني: "منتخب قطر لن يكون سهلاً" 5:21 دقيقة أتلانتا هوكس يجدد فوزه على ميلووكي باكس 5:59 دقيقة دورتموند يخطف تعادلاً بطعم الانتصار 2:55 دقيقة أجاكسيو يفاجئ مارسيليا 1:03 دقيقة بوخوم يحقق فوزه الأول وبداية قوية لتشابي ألونسو