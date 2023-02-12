

على "استاد الاتحاد"، وضع سيتي خلفه الهزيمة التي تلقاها في المرحلة الماضية في أرض توتنهام صفر-1 وما يشاع عن إمكانية معاقبته بسبب اتهامه بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية، واستعد بأفضل طريقة للموقعة المنتظرة الأربعاء في ملعب أرسنال في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.

ورفع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط عن أرسنال المتعثر السبت على أرضه أمام برنتفورد (1-1).

وضد فريق لم يخسر أمامه في جميع المسابقات منذ أيلول/سبتمبر 2013 (2-3 في الدوري على فيلا بارك)، حسم سيتي اللقاء بشكل كبير في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة بدأها الإسباني رودري في الدقيقة الرابعة برأسية بعدما وصلته الكرة من الجزائري رياض محرز إثر ركلة ركنية.

ثم أضاف الألماني إيلكاي غوندوغان الثاني في الدقيقة 39 بعد مجهود فردي وتمريرة عرضية على طبق من فضة من النروجي إرلينغ هالاند، قبل أن يعزز محرز النتيجة بالثالث من ركلة جزاء اقتنصها جاك غريليش من جايكوب رامسي (1+45).

وبعد خطأ في الخروج بالكرة، عاد الأمل لأستون فيلا في مستهل الشوط الثاني عبر أولي واتكنز الذي وصلته الكرة من البرازيلي دوغلاس لويز، فتقدم بها قبل أن يسددها أرضية على يمين الحارس البرازيلي إيدرسون (61).

ورغم بعض الضياع والفرص العديدة لفيلا، أبرزها للبديل البرازيلي فيليبي كوتينيو من تسديدة بعيدة أبعدها إيدرسون من تحت العارضة (80) وأخرى للوافد الجديد الكولومبي جون دوران ارتدت من العارضة (2+90)، صمد سيتي وأبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.