رياض محرز: هذا أمر لا يصدق من قبل beIN SPORTS May 21, 2023 23:16 1:35 دقيقة وصف النجم الجزائري رياض محرز رحلته مع مانشستر سيتي بالرائعة بعد الظفر بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، مؤكداً أنه جاء إلى هذا النادي لتحقيق أشياء كبيرة. وأكد محرز: "نستحق كل ما حققناه، وما يزال هناك نهائيين سنحاول تحقيقهما، كأسان ينقصانا لنخلد في التاريخ". مقابلات رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة رياض محرز: هذا أمر لا يصدق 3:37 دقيقة أنشيلوتي: الملعب بأكمله أهان فينيسيوس 4:34 دقيقة باريس سان جيرمان يتخطى أوكسير بصعوبة 4:40 دقيقة فالنسيا يحقق فوزاً ثميناً على ريال مدريد 0:57 دقيقة هالاند: حاربت بكل قوة من أجل ذلك 10:04 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنكليزي الممتاز 4:45 دقيقة بوروسيا دورتموند يقترب من لقب البوندسليغا 4:26 دقيقة أتليتيكو مدريد ينتصر بثلاثية على أوساسونا 4:16 دقيقة مانشستر سيتي يحتفل بلقبه بالفوز على تشلسي 1:13 دقيقة بريست يحقق فوزاً ثميناً على كليرمون