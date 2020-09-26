رياض محرز في لقاء حصري مع beIN SPORTS: "يجب الاستفادة من أخطاء الموسم الماضي" من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 13:48 1:16 دقيقة أكد الدولي الجزائري رياض محرز في حوار حصري مع beIN SPORTS بأن مانشستر سيتي مطالب بالاستفادة من أخطاء الموسم الماضي حتى لا تتكرر. مقابلات تقارير إخبارية رياض محرز مانشستر سيتي ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا