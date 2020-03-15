واستغرب روني في مقال صحفي نشر على صنداي تايمز مسألة التأخر في إيقاف منافسات كرة القدم في إنكلترا موجهاً انتقادات لاذعة لسلطات كرة القدم.

وقال روني اليوم الأحد: "بقية الرياضات، التنس، الفورمولا وان، الركبي، الغولف، كرة القدم في دول أخرى كانت موقفة، بينما أخبرونا بأن نستمر".

وتابع: "أعتقد أنّ الكثيرين من لاعبي كرة القدم كانوا يتساءلون، هل الأمر يرتبط بالمال؟، لماذا ننتظر حتى يوم الجمعة؟، لماذا احتاج أرتيتا مدرب أرسنال إلى المرض من أجل أن نفعل الشيء الصحيح؟".

وتقرر إيقاف المنافسات في إنكلترا حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل ومن المنتظر أن يتم حسم مسألة مسيرة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل.

وأضاف روني: "بالنسبة للاعبين، الموظفين وعائلاتهم كان أسبوع مثيراً للقلق" مؤكداً شعوره بوجود نقص ما بالقيادة من قبل الحكومة والاتحاد الإنكليزي والدوري الإنكليزي.