روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS March 23, 2022 18:08 3:25 دقيقة انضمّ واين روني نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون الأسبق وباتريك فييرا القائد الأسطورة لأرسنال لقاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز بعد إنجازاتهما في تاريخ المسابقة رفقة الشياطين الحمر وفريق المدفعجية. إيفرتون باتريك فييرا مانشستر يونايتد أرسنال واين روني قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة إنتر يمدد عقد بروزوفيتش 3:32 دقيقة نجاح جديد لمستشفى سبيتار 3:25 دقيقة روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير "البريميرليغ" 1:34 دقيقة سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو 0:46 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لمواجهة إيران 1:04 دقيقة مصادر إعلامية تكشف تفاصيل اجتماع يونايتد وتين هاغ 0:37 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة السنغال 0:41 دقيقة إطلاق منصة الإقامة الرسمية وبطاقة هيّا 0:43 دقيقة نوير: هدف ألمانيا هو التتويج بلقب مونديال 2022 0:59 دقيقة مطالبات بنقل مباراة ليفربول وسيتي إلى ملعب ويمبلي