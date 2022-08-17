تصريحات رونالدو جاءت بعدما أفاد العديد من الصحافيين والتقارير عن رغبة البرتغالي باللعب في دوري أبطال أوروبا، في حين يؤكد يونايتد أن اللاعب البالغ 37 عامًا ليس للبيع ويظل جزءًا لا يتجزأ من خطط المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ.

ولعب نجم ريال مدريد الإسباني السابق 90 دقيقة كاملة خلال الهزيمة المدوية 4-صفر على أرض برنتفورد السبت الماضي، ما أدّى الى إنهاء يونايتد المرحلة الثانية في ذيل الترتيب بعد هزيمة افتتاحًا أيضًا على أرضه 2-1 ضد برايتون.

وفي ردّ على منشور في حساب أحد المعجبين على إنستغرام أشار إلى تقرير يربط رونالدو بالانتقال الى أتلتيكو مدريد الاسباني، قال البرتغالي في تعليق ان الجماهير "ستعرف الحقيقة" في غضون أسابيع، "وسائل الإعلام تكذب".

وتابع "لدي دفتر ملاحظات وفي الأشهر القليلة الماضية، من أصل 100 خبر انتشرت عني، خمسة فقط كانت صحيحة. تخيّلوا كيف هي الامور. التزموا بهذه النصيحة".

ويأمل يونايتد في أن يخالف التوقعات ويحقق أول نتيجة ايجابية على أرضه ضد غريمه ليفربول الاثنين المقبل الذي عانى أيضًا من بداية سيئة بتعادلين تواليًا.

تعرضت عائلة غلايزر الأميركية المالكة للنادي لانتقادات شديدة بعد البداية المروعة للفريق.

حذّر مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل من أن النادي قد ينهي الموسم في النصف الأسفل من ترتيب الدوري إذا لم يحسن استراتيجية التعاقدات.

وتُخطط مجموعة لأنصار النادي "ذي 1958" لمسيرة احتجاجية خارج أولد ترافورد ضد المالكين قبل مباراة ليفربول، كما أطلقت العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج المشجعين من الملعب خلال المباراة.

وقالت المجموعة في بيان إن المالكين "يجوّعون ويقتلون بشكل منهجي أعظم مؤسسة كرة القدم في العالم بسبب الجشع".