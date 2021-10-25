وجاء كلام رونالدو في منشور عبر صفحته في "إنستغرام" أكد فيه أن النتيجة في بعض الأحيان تأتي مخالفة للطموحات مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية هذه الخسارة.

واعتبر كريستيانو أن جماهير الشياطين الحمر تستحق أكثر من ذلك وهذا ما يجب على اللاعبين تحقيقه.