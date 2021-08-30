رونالدو خاض الكشف الطبي على مدار يومين في مدينة لشبونة، ولم يتحدد إن كان سيغادر النجم البرتغالي بعدها إلى إنكلترا لإكمال إجراءات توقيع العقد الرسمي أم سيبقى في بلاده للانضمام إلى معسكر المنتخب في فترة المباريات الدولية.



وكان مان يونايتد أعلن رسمياً التعاقد مع رونالدو قادماً من يوفنتوس قبل أيام، وسيصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

