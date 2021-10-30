خفّف رونالدو الضغط عن كاهل مدربه النرويجي أولي غونار سولشار الذي وجد نفسه في وضع صعب بعد الهزيمة المذلّة أمام ليفربول والتي سبقها الخروج من الدور الثالث لكأس الرابطة على يد وست هام والخسارة في الدوري أمام أستون فيلا وليستر سيتي والتعادل مع إيفرتون، وذلك بقيادته للفوز على توتنهام 3-صفر في معقل الأخير.

ومهّد النجم البرتغالي الطريق أمام فريقه الجديد-القديم بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة على "الطاير" بعد تمريرة من مواطنه برونو فرنانديش، ثم مرّر كرة الهدف الثاني للأوروغواياني إدينسون كافاني (64) قبل أن يحسم بديله ماركوس راشفورد النتيجة بهدف ثالث (86).

ورفع رونالدو رصيده إلى 4 أهداف في الدوري منذ قدومه من يوفنتوس الصيف المنصرم وسبعة في جميع المسابقات، مانحاً فريق سولشار نقطته الـ17 في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف وست هام وأمام أرسنال الذي تابع زحفه نحو مقدمة الترتيب عندما جمّد انتفاضة ليستر سيتي وعاد بفوز ثمين بهدفين من عقر داره، فيما مني جاره سبيرز بهزيمته الخامسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن.



