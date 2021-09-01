رونالدو سعيد بعودته لمانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS September 1, 2021 19:16 0:23 دقيقة في أول تصريح مصوّر له بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالانتقال إلى "الشياطين الحمر" واصفا الفريق الإنكليزي ببيته الذي عاد إليه بعد 12 عاما. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة مباراة قطر وصربيا - التغطية الخاصة 0:23 دقيقة رونالدو سعيد بعودته لمانشستر يونايتد 1:48 دقيقة محمد السهلاوي في حوار خاص لـbeIN SPORTS 0:43 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يوجه تُهمَتَين لنادي تشيلسي 2:17 دقيقة "فيفا" يستعرض أرقاماً من "أرشيف" الميركاتو 24:26 دقيقة المحروس يتحدث لـbeIN SPORTS قبل مباراة إيران 0:54 دقيقة البرتغال مدعمة برونالدو تواجه آيرلندا 2:02 دقيقة هولندا تستهل حقبة فان غال الجديدة بمواجهة النرويج 3:19 دقيقة الديوك تسعى لتعزيز الصدارة 2:41 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة صربيا